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Происшествия

В Пензенской области скончалась 12-летняя девочка

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В Пензенской области скончался ребенок, следовавший поездом Тюмень - Адлер.

«Группа ребят из 125 человек возвращалась из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких проявились симптомы ОРВИ. Поднялась температура. Когда состав проезжал Пензенскую область, одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась», - сообщает Telegram-канал 112.

Группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но безуспешно. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. К этому времени четыре ребенка уже слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды.

В городе Балашове Саратовской области детей сняли с поезда.

«Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области», - написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В ситуации разбирается Следственный комитет и прокуратура. Здоровые дети продолжили путь домой.

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Источник — фото Telegram-канал Романа Бусаргина
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