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Происшествия

В Пензе ищут 66-летнюю женщину в серой вязаной шапке

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В Пензе разыскивают 66-летнюю Елену Александровну Макарову (Петрову). Жительница областного центра вышла из дома 11 декабря, и с тех ее местонахождение неизвестно.

Рост женщины 160 см, телосложение худощавое, волосы темные, с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения на Елене Александровне были темные пальто и брюки, черные дутые сапоги, серая вязаная шапка и серые варежки.

Добровольцы уточняют, что возможна потеря памяти.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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