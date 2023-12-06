На улице 40 лет Октября в Пензе столкнулись Nissan и Lada Granta

06.12.2023 | 11:57

Утром в среду, 6 декабря, в Кривозерье, на выезде из Пензы, случилось ДТП. На улице 40 лет Октября, рядом с поворотом на Тепличную, столкнулись Lada Granta и Nissan.

Это произошло в 7:52, уточнили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Очевидец прислал в редакцию PenzaInform.ru запись с места аварии. На ней запечатлено, как машины разбросало по дороге. У обеих смяты капоты, у Lada Granta вдобавок и водительская дверь.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.