На улице 40 лет Октября в Пензе столкнулись Nissan и Lada Granta

Утром в среду, 6 декабря, в Кривозерье, на выезде из Пензы, случилось ДТП. На улице 40 лет Октября, рядом с поворотом на Тепличную, столкнулись Lada Granta и Nissan.
Это произошло в 7:52, уточнили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Очевидец прислал в редакцию PenzaInform.ru запись с места аварии. На ней запечатлено, как машины разбросало по дороге. У обеих смяты капоты, у Lada Granta вдобавок и водительская дверь.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в УГИБДД.
По факту случившегося проводится проверка.
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