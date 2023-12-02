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Происшествия

На месте ДТП в центре Пензы работают врачи и спасатели

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Вечером субботы, 2 декабря, в историческом центре Пензы случилось серьезное ДТП.

Как сообщает очевидец, авария произошла на перекрестке улиц Максима Горького и Кирова.

На месте ДТП в центре Пензы работают врачи и спасатели

Видео и фото с места события размещены в Сети. На кадрах видно, что участниками аварии стали два автомобиля. Они стоят по разные стороны проезжей части на Кирова.

На месте ДТП в центре Пензы работают врачи и спасатели

Один, по-видимому, двигавшийся в сторону Центрального рынка, врезался в знак «Пешеходный переход» с такой силой, что капот смяло до неузнаваемости, а по асфальту разбросало фрагменты. Возле него находятся мужчины в форме спасателей и карета скорой помощи.

На месте ДТП в центре Пензы работают врачи и спасатели

У другой машины, очевидно, ехавшей в противоположном направлении, также повреждена передняя часть. Рядом стоит автомобиль сотрудников ГИБДД.

Официальных сообщений о пострадавших в ДТП пока не было.

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Источник — фото, видео «Пенза новости»
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