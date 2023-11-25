В Пензенской области за несколько часов сгорели два дома

25.11.2023 | 09:47

В пятницу, 24 ноября, в селе Бессоновка загорелся дом. Запись с места происшествия размещена в Сети.

На кадрах видно, что здание полыхает открытым огнем, с которым борются пожарные.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании на улице Рабочей в Бессоновке поступило в 8:32. На борьбу с пламенем прибыли 8 человек личного состава, использовалось 4 единицы спецтехники.

«Сгорела кровля и выгорело внутри деревянного дома площадью 35 кв. м», - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве рассказали, что в субботу, 25 ноября, в 7:03 поступил сигнал: на улице Южной станции Леонидовка горит частный дом площадью 60 кв. м. Огонь тушили 7 человек личного состава, прибывшие на 2 спецавтомобилях.

Люди при пожарах не пострадали. Причины возгораний устанавливают специалисты.