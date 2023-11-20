В Белинском районе женщина погибла в ДТП с КамАЗом и Skoda

20.11.2023 | 16:20

В субботу, 18 ноября, в Белинском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 22:55 на 160-м километре трассы Р-208 Тамбов - Пенза столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia. Большегрузом управлял 41-летний шофер, иномаркой - 36-летняя женщина.

В результате 49-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм сразу скончалась.

Водителю и еще двум людям, находившимся в салоне Skoda, женщине 1977 года рождения и мужчине 1988-го, медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.