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Происшествия

Праздник не придет: бутылки с колой разметало по дороге

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В субботу, 18 ноября, на дорогах Пензенской области случилось несколько ДТП. Их участниками стали автомобили разных категорий. Об авариях сообщают очевидцы в Сети.

В Лунинском районе столкнулись легковой автомобиль и УАЗ, именуемый в народе «буханкой». От удара УАЗ опрокинулся на левый бок.

«Дорога на Лунино, поворот на Пыркино», - уточнил очевидец.

В Иссинском районе на 450-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов съехала с дороги на поле фура.

Под Колышлеем в аналогичной ситуации оказались два внедорожника.

«Не только большегрузы сегодня слетают в кювет», - сыронизировал автор.

А в Пензенском районе, на станции Кромщино, перевернулся прицеп большегруза, перевозившего ящики с колой. Пластиковые бутылки рассыпались по дороге, но их содержимое, по-видимому, осталось невредимым.

«Праздник к нам не придет» , - написал комментатор, напомнив известную рекламу.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: в связи с осадками на проезжей части может образоваться наледь, приводящая к ухудшению дорожной обстановки. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров и перестроений.

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Источник — фото, видео «Сова Пенза авто»
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