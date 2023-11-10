Под Кузнецком 49-летний водитель Hyundai погиб в ДТП с фурой

10.11.2023 | 16:57

В четверг, 9 ноября, на трассе М-5 в Кузнецком районе произошла смертельная авария.

Предварительно установлено, что в 11:05 на 779-м километре дороги столкнулись Hyundai Solaris, за рулем которого находился 49-летний водитель, и фура марки Volvo с полуприцепом Schmitz - ею управлял 37-летний шофер.

После удара конструктивные элементы машин разбросало в разные стороны, часть из них угодили в «Ладу-Весту», в которой ехал 59-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковой иномарки от полученных травм скончался на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.