В Пензенской и Самарской областях ищут подростка с серой сумкой

В Пензенской и Самарской областях ищут 16-летнего Льва Асташкина, о судьбе которого нет известий с 12 октября.
Ориентировка размещена на странице самарского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». В ней указано два возможных места нахождения подростка - Нижнеломовский район Пензенской области и Тольятти.
Рост Льва Асташкина - 182 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.
Тинейджер был одет в черную куртку, коричневую толстовку с белой надписью, серые джинсы, обувь - черные кроссовки. С собой взял маленькую серую сумку, носимую через плечо.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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