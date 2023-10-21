В Пензенской и Самарской областях ищут подростка с серой сумкой

21.10.2023 | 18:44

В Пензенской и Самарской областях ищут 16-летнего Льва Асташкина, о судьбе которого нет известий с 12 октября.

Ориентировка размещена на странице самарского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». В ней указано два возможных места нахождения подростка - Нижнеломовский район Пензенской области и Тольятти.

Рост Льва Асташкина - 182 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.

Тинейджер был одет в черную куртку, коричневую толстовку с белой надписью, серые джинсы, обувь - черные кроссовки. С собой взял маленькую серую сумку, носимую через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.