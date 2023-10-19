Появились подробности ЧП в торговом центре «Сан и Март»

19.10.2023 | 11:16

В региональном ГУ МЧС России прокомментировали ЧП, произошедшее вечером среды, 18 октября, в ТЦ «Сан и Март». Там загорелось подсобное помещение на площади 2 кв. м.

Сигнал поступил на пульт дежурного в 21:01.

На тушение выдвинулись 34 пожарных и 7 спецмашин. Однако сотрудники торгового центра успели справиться с огнем до их приезда.

О возгорании в магазине одежды на первом этаже ранее рассказывали очевидцы. Они выложили кадры с места событий в Сеть. На них виден дым внутри здания.

Это происшествие напомнило пензенцам о пожаре в «Красных холмах» в ноябре 2022-го: «Жаль предпринимателей. Мы это прошли в «КХ».

Тогда огонь охватил сотни квадратных метров. В нескольких точках товар сгорел, в других он пропах дымом и покрылся копотью.