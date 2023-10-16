Погибший в ДТП на ул. Калинина находился не в смятом ВАЗе

16.10.2023 | 11:26

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла вечером в воскресенье, 15 октября, на пересечении улицы Калинина и Красной Горки в Пензе.

По предварительным данным, столкновение произошло около 22:35.

Участниками ДТП стали 28-летний мужчина, управлявший Lada XRay, и 31-летний автомобилист за рулем ВАЗ-2115.

Пассажир Lada, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался сразу. 31-летнего пассажира ВАЗа госпитализировали, а водителю «пятнадцатой» оказали помощь на месте.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Ранее в соцсетях появились кадры с места ДТП. На них можно увидеть автомобиль Lada XRay, врезавшийся в столб, и ВАЗ с сильно деформированной передней частью.