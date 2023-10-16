В соцсети опубликовали кадры смертельного ДТП у ТЦ «Южный»

16.10.2023 | 09:09

Вечером воскресенья, 15 октября, в Пензе на пересечении улицы Калинина и Красной Горки в районе ТЦ «Южный» случилось серьезное ДТП.

Фото последствий столкновения появились в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, авария произошла около 22:00. Участниками стали водители ВАЗ и Lada XRay.

На кадрах - Lada, врезавшаяся в световую опору. У ВАЗа от удара сильно деформировалась передняя часть и кузов.

Очевидцы отмечают, что якобы есть погибший.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.