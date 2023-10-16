На видео попал момент ДТП с мотоциклистом на улице Мира

16.10.2023 | 10:34

Момент ДТП с мотоциклистом на улице Мира в Пензе сняли на видео. Авария случилась в воскресенье, 15 октября, в 15:17.

Кадры появились в пензенском телеграм-канале.

Происшествие зафиксировал видеорегистратор водителя, ехавшего в сторону пересечения улицы Мира с Ленинградской. Впереди него на некотором расстоянии двигался мотоциклист.

Столкновение случилось в районе бывшего НИИ «Контрольприбор». Водитель автомобиля, повернувший с полосы встречного движения на внутриквартальную дорогу, буквально смел мотоциклиста, который направлялся прямо и не подозревал, что пропускать его не намерены.

На видео запечатлено, что мотоциклист упал. Насколько сильно он пострадал, неизвестно. Официальной информации о ДТП нет.