В Пензе «Газель» укатилась от шофера и наехала на женщину

В четверг, 12 октября, в Пензе случились два ДТП, в которых пострадали пешеходы.
В 15:00 напротив дома № 120 на улице Суворова 52-летний шофер припарковал грузовую «Газель». Водитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение машины. В результате она покатилась и наехала на 48-летнюю женщину, а затем врезалась в ларек.
В 18:10 в Октябрьском районе на 625-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» 38-летний водитель Nissan Almera сбил 24-летнего молодого человека.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области, оба пешехода были госпитализированы с травмами.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливают сотрудники полиции.
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