В Пензе «Газель» укатилась от шофера и наехала на женщину

13.10.2023 | 13:04

В четверг, 12 октября, в Пензе случились два ДТП, в которых пострадали пешеходы.

В 15:00 напротив дома № 120 на улице Суворова 52-летний шофер припарковал грузовую «Газель». Водитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение машины. В результате она покатилась и наехала на 48-летнюю женщину, а затем врезалась в ларек.

В 18:10 в Октябрьском районе на 625-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» 38-летний водитель Nissan Almera сбил 24-летнего молодого человека.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области, оба пешехода были госпитализированы с травмами.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливают сотрудники полиции.