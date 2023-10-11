Разбросало по кюветам: на трассе под Пензой в ДТП погиб человек

11.10.2023 | 10:48

Во вторник, 10 октября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По данным регионального УГИБДД УМВД России, в 15:45 на 416-м километре федеральной автомобильной дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись грузовой ГАЗ и Scania с полуприцепом.

После удара машины разбросало по разным кюветам, ГАЗ опрокинулся. Находившийся в нем 60-летний водитель от полученных травм скончался.

В 15:51 сигнал поступил спасателям, и они выехали на место.

«Помощь по деблокированию не потребовалась, погибшего извлекли из автомобиля сотрудники скорой помощи. Спасатели отключили АКБ аварийных автомобилей, провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».