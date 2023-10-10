Черный дым заволок улицу Баумана в Пензе

Во вторник, 10 октября, в Пензе сняли на видео густые клубы черного дыма, поднимающиеся над улицей Баумана.
Кадры были сделаны около 11:00 и появились в социальной сети «ВКонтакте».
Пензенцы предположили, что в городе произошел еще один пожар. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России опровергли эту версию.
В ведомстве рассказали, что на территории организации на улице Баумана сжигают мусор. Процесс контролируют пожарные.
Утром 10 октября ЧП случилось в 16-этажном доме на улице Карпинского. Загорелась квартира на 13-м этаже. Из задымленных помещений удалось спасти 3 человек. 40 жильцов дома эвакуировали.
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