Черный дым заволок улицу Баумана в Пензе

10.10.2023 | 11:51

Во вторник, 10 октября, в Пензе сняли на видео густые клубы черного дыма, поднимающиеся над улицей Баумана.

Кадры были сделаны около 11:00 и появились в социальной сети «ВКонтакте».

Пензенцы предположили, что в городе произошел еще один пожар. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России опровергли эту версию.

В ведомстве рассказали, что на территории организации на улице Баумана сжигают мусор. Процесс контролируют пожарные.

Утром 10 октября ЧП случилось в 16-этажном доме на улице Карпинского. Загорелась квартира на 13-м этаже. Из задымленных помещений удалось спасти 3 человек. 40 жильцов дома эвакуировали.