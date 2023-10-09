В СНТ «Победа» огонь уничтожил один дом и повредил другой

Вечером в воскресенье, 8 октября, в садовом некоммерческом товариществе «Победа» в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 21:25.
На 1-й Дачной улице вспыхнул деревянный с пеноблочными вставками дом общей площадью 120 кв. метров.
Кроме того, огонь прошелся по стене соседнего дома, захватив 8 кв. м, и по стене деревянной хозяйственной постройки (5 кв. м).
Никто из людей не пострадал.
«На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
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