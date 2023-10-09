В СНТ «Победа» огонь уничтожил один дом и повредил другой

09.10.2023 | 09:24

Вечером в воскресенье, 8 октября, в садовом некоммерческом товариществе «Победа» в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 21:25.

На 1-й Дачной улице вспыхнул деревянный с пеноблочными вставками дом общей площадью 120 кв. метров.

Кроме того, огонь прошелся по стене соседнего дома, захватив 8 кв. м, и по стене деревянной хозяйственной постройки (5 кв. м).

Никто из людей не пострадал.

«На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.