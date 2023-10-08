В Пензе на улице 40 лет Октября насмерть сбили пешехода

08.10.2023 | 11:52

В Пензе на улице 40 лет Октября под колесами автомобиля погиб пешеход. Смертельный наезд произошел напротив дома № 37а около 19:20 6 октября.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Datsun on-DO сбил 61-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в УГИБДД областного УМВД России.

По факту ДТП сейчас проводят проверку.

Вечером 6 октября в Пензе на улице Терновского под колеса машины попали 70-летний мужчина и 14-летний мальчик. По словам очевидцев, они переходили дорогу в неположенном месте.