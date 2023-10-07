На улице Терновского сбили мужчину с ребенком

07.10.2023 | 10:29

В Пензе на улице Терновского под колеса автомобиля попали мужчина и ребенок. Авария произошла около 19:25 напротив дома № 160.

О ней в соцсетях рассказали очевидцы.

По предварительным данным, наезд совершил 35-летний водитель Lada XRAY. Оба пешехода, 70-летний мужчина и 14-летний, мальчик получили травмы.

Медики госпитализировали пострадавших, сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Пензенцы написали, что ДТП случилось «при попытке перейти дорогу в неположенном месте». Точные причины и обстоятельства происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.