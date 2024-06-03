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Происшествия

В Пензе подросток упал в обморок в троллейбусе

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В Пензе из-за жары подросток потерял сознание в троллейбусе № 105. Об этом сообщается в одном из городских Telegram-каналов.

На видеозаписи, опубликованной в понедельник, 3 июня, пассажиры хлопочут над упавшим в обморок мальчиком, протягивают бутылки с водой, пытаются привести его в чувство.

«На улице такая духотища сегодня была, что ужас! Где же кондиционеры-то в новых троллейбусах?!» - написал автор поста.

Не работающие в 30-градусную жару охладители воздуха в новых троллейбусах вызывают возмущение у пензенцев. Они не раз жаловались на духоту в салонах, для защиты от которой не принимается никаких мер, кроме открытых форточек.

В Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области сообщили: «Перевозчику троллейбусных маршрутов рекомендовано включать систему кондиционирования в транспортных средствах при температуре в салоне выше +25 градусов».

Эти рекомендации явно не соблюдаются, что вызывает негодование пассажиров.

Летом 2023-го пензенцы также жаловались на неработающие кондиционеры. Оказалось, что в некоторых новых троллейбусах система кондиционирования неисправна, ремонт должен был сделать завод-изготовитель в рамках гарантии.

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Источник — видео «Пенза новости»
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