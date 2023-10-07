Из горящей квартиры на улице Суворова вытащили мужчину

07.10.2023 | 15:50

В субботу, 7 октября, на улице Суворова в Пензе произошел пожар. Возгорание случилось в квартире на втором этаже дома.

Вызов поступил в 13:46. На место прибыли 14 пожарных на трех спецавтомобилях. Они спасли из охваченной пламенем трехкомнатной квартиры 61-летнего мужчину.

Ранее свидетели заметили, как он пытался покинуть квартиру через окно.

«Обгорел подоконник, тумба, обои на площади 2 кв. м в кухне площадью 6 кв. м», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Вечером 5 октября серьезный пожар случился на 2-й Офицерской улице в Пензе. Пламя охватило два дома, общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Спасателям удалось не допустить дальнейшее распространение огня и отстоять близлежащие строения.