В Пензе ищут свидетелей ДТП с молодой женщиной на ул. Леонова

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода. Авария случилась 13 сентября в Заводском районе.
По предварительным данным, в 19:00 напротив Центра хореографического искусства на улице Леонова водитель неустановленной машины сбил 23-летнюю женщину.
Она получила травмы, но автомобилист никак не отреагировал на это и скрылся с места ДТП.
Свидетели данного происшествия могут позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
Аналогичная авария случилась 11 сентября на Шуисте, где сбили 74-летнюю пенсионерку. Очевидцев просят помочь в поисках водителя.
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