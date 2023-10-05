В Пензе ищут свидетелей ДТП с молодой женщиной на ул. Леонова

05.10.2023 | 10:30

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода. Авария случилась 13 сентября в Заводском районе.

По предварительным данным, в 19:00 напротив Центра хореографического искусства на улице Леонова водитель неустановленной машины сбил 23-летнюю женщину.

Она получила травмы, но автомобилист никак не отреагировал на это и скрылся с места ДТП.

Свидетели данного происшествия могут позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Аналогичная авария случилась 11 сентября на Шуисте, где сбили 74-летнюю пенсионерку. Очевидцев просят помочь в поисках водителя.