В Мокшанском районе в ДТП с 3 машинами пострадали 4 человека

05.10.2023 | 18:18

В ночь на среду, 4 октября, в Мокшанском районе на трассе М-5 в ДТП попали сразу три автомобиля. Предварительно установлено, что все случилось около 2:00 на 600-м километре федеральной автодороги.

Первыми столкнулись Mazda 6 (ею управлял 28-летний мужчина) и микроавтобус Ford Transit с 36-летним шофером.

От удара Ford съехал с трассы в левый кювет и опрокинулся, а Mazda угодила в «Ниву», за рулем которой находился 29-летний мужчина.

Травмы получили 4 человека. Водителя Mazda, 18-летнюю пассажирку микроавтобуса и 28-летнюю пассажирку «Нивы» госпитализировали, водителю отечественной машины медики оказали помощь на месте, дальнейшее вмешательство не потребовалось.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.