Рискованный обгон: момент ДТП в Маньчжурии сняли на видео

В Пензе в объектив видеорегистратора попало ДТП, которое случилось на улице Луговой в микрорайоне Маньчжурия вечером в понедельник, 2 октября.
Кадры были сделаны в 17:41. Они появились в социальной сети «ВКонтакте».
Владелец регистратора двигался по улице в частном секторе, впереди него ехал ВАЗ. Автомобилисты миновали пешеходный переход, а затем на полосу встречного движения, обгоняя, выскочил водитель иномарки.
Спешивший автомобилист объезжал поток по пустовавший в тот момент встречной, однако его маневр оказался рискованным. Водитель ВАЗа решил повернуть налево, и в этот момент машины столкнулись.
Автомобилист за рулем иномарки резко затормозил. Машину стало заносить, и, едва не опрокинувшись, она врезалась в строение у дороги.
О пострадавших в ДТП не сообщается. Официальной информации об аварии нет.
В комментариях пензенцы пришли к выводу, что оба водителя были не правы. Автолюбитель за рулем ВАЗа не включил поворотник, предупреждая о маневре, а водитель иномарки пошел на обгон на пешеходном переходе и, вероятно, превысил скорость.
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