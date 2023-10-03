Рискованный обгон: момент ДТП в Маньчжурии сняли на видео

03.10.2023 | 07:47

В Пензе в объектив видеорегистратора попало ДТП, которое случилось на улице Луговой в микрорайоне Маньчжурия вечером в понедельник, 2 октября.

Кадры были сделаны в 17:41. Они появились в социальной сети «ВКонтакте».

Владелец регистратора двигался по улице в частном секторе, впереди него ехал ВАЗ. Автомобилисты миновали пешеходный переход, а затем на полосу встречного движения, обгоняя, выскочил водитель иномарки.

Спешивший автомобилист объезжал поток по пустовавший в тот момент встречной, однако его маневр оказался рискованным. Водитель ВАЗа решил повернуть налево, и в этот момент машины столкнулись.

Автомобилист за рулем иномарки резко затормозил. Машину стало заносить, и, едва не опрокинувшись, она врезалась в строение у дороги.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Официальной информации об аварии нет.

В комментариях пензенцы пришли к выводу, что оба водителя были не правы. Автолюбитель за рулем ВАЗа не включил поворотник, предупреждая о маневре, а водитель иномарки пошел на обгон на пешеходном переходе и, вероятно, превысил скорость.