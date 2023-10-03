54-летняя пензячка заскучала и помяла капоты двум иномаркам

03.10.2023 | 10:41

Для двоих пензенцев с улицы Чапаева вторник, 3 октября, начался рано - в 3:35 они уже звонили в полицию. За несколько минут до этого оба проснулись от срабатывания сигнализации их автомобилей.

Как рассказали в областном управлении Росгвардии, мужчины выбежали во двор и обнаружили, что их машины, Hyundai и Renault, повреждены - у каждой вмятины на капоте.

Также во дворе находилась женщина, которая из-за хулиганских побуждений била по припаркованным автомобилям кулаками.

Водители позвонили 02. На место прибыли находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы. Они задержали 54-летнюю пензячку, которая оказалась пьяной, и передали ее сотрудникам полиции.

По факту случившегося проводится проверка.