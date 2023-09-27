Сетевое издание|18+|Среда|27 сен 2023|13:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Городищенском районе «Приора» вылетела в кювет и перевернулась

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 27 сентября, в деревне Борисовка Городищенского района случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Кадры с места происшествия появились в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте». Очевидец последствий аварии запечатлел автомобиль «Жигули», который от удара развернуло поперек полосы движения. Машина другого участника инцидента оказалась лежащей на крыше в кювете.

Подробности ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение произошло в 7:35 на 15-м километре дороги Городище - Архангельское. Участниками стали 26-летний водитель «Лады-Приоры» и 66-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2107.

Травмы в ДТП получил автомобилист, который был за рулем «Приоры», медики доставили его в больницу. Водителя «семерки», а также его пассажирку, 68-летнюю женщину, отпустили после оказания помощи.

По факту случившегося проводится проверка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 МКУ Городищенского района «Служба спасения»
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте