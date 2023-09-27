В Городищенском районе «Приора» вылетела в кювет и перевернулась

27.09.2023 | 12:33

В среду, 27 сентября, в деревне Борисовка Городищенского района случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Кадры с места происшествия появились в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте». Очевидец последствий аварии запечатлел автомобиль «Жигули», который от удара развернуло поперек полосы движения. Машина другого участника инцидента оказалась лежащей на крыше в кювете.

Подробности ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение произошло в 7:35 на 15-м километре дороги Городище - Архангельское. Участниками стали 26-летний водитель «Лады-Приоры» и 66-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2107.

Травмы в ДТП получил автомобилист, который был за рулем «Приоры», медики доставили его в больницу. Водителя «семерки», а также его пассажирку, 68-летнюю женщину, отпустили после оказания помощи.

По факту случившегося проводится проверка.