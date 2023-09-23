О 60-летнем жителе Кузнецкого района нет сведений с 11 августа

Волонтеры и полиция ищут 60-летнего жителя села Большой Труев Кузнецкого района Нурали Равилевича Рязяпова.
Его местонахождение неизвестно с 11 августа.
Ориентировка на сельчанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост Нурали Рязяпова - 160 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные.
Как был одет мужчина, неизвестно.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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