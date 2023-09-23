О 60-летнем жителе Кузнецкого района нет сведений с 11 августа

23.09.2023 | 19:28

Волонтеры и полиция ищут 60-летнего жителя села Большой Труев Кузнецкого района Нурали Равилевича Рязяпова.

Его местонахождение неизвестно с 11 августа.

Ориентировка на сельчанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Нурали Рязяпова - 160 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные.

Как был одет мужчина, неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.