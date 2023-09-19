В Пензенском районе мужчина упал в пруд и не смог выплыть

19.09.2023 | 10:21

В понедельник, 18 сентября, в Пензенской области произошел очередной несчастный случай на воде.

В селе Засечном (Пензенский район) в пруд на территории СНТ «Солнышко» на глазах у людей упал мужчина.

Очевидцы происшествия ожидали, что он вынырнет на поверхность, но этого не случилось. Тогда один из них набрал номер Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сообщение о ЧП поступило в 11:05. Специалисты отправились к водоему.

«Водолазы провели поиск, обнаружили тело, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».