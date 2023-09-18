Водители не поделили перекресток в Терновке, ДТП попало на камеру

18.09.2023 | 14:10

Утром в понедельник, 18 сентября, на пересечении улиц Рябова и Перспективной в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Момент столкновения попал на камеру регистратора ехавшей поблизости машины.

Судя по кадрам, все произошло в 8:23. Два водителя двигались по улице Рябова навстречу друг другу и не поделили перекресток: один хотел проехать прямо, другой - повернуть налево.

В результате первый автомобиль передней частью врезался в правый бок второго. Оба получили серьезные механические повреждения.

О пострадавших людях не сообщается.