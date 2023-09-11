На дороге в Пензенском районе иномарка стала грудой металла

11.09.2023 | 21:25

Вечером в понедельник, 11 сентября, в Пензенском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии вблизи «Сурских зорь» рассказали очевидцы. На выложенных в Сеть кадрах - два автомобиля: Volkswagen Passat и Suzuki Grand Vitara. Передняя часть второго превратилась в груду металла.

Раскуроченный отбойник, разлетевшиеся по дороге запчасти, разбившееся стекло - все на месте ДТП свидетельствует о жестком столкновении машин.

О наличии или отсутствии пострадавших не сообщается.

Официальная информация об аварии уточняется. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.