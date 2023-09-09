Умер за рулем: очевидец сообщил о трагедии на оживленной улице Пензы

09.09.2023 | 12:04

В субботу, 9 августа, в Пензе водитель автомобиля скончался в пути. Об этом сообщил свидетель события в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном фото видно, что на проезжей части стоит автомобиль с распахнутой дверцей со стороны водительского сиденья.

К месту происшествия прибыли спасатели, сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.

«Ул. Карпинского. Мужчина умер за рулем. Время 11:30», - уточнил автор поста.

Это не первый случай скоропостижной смерти на глазах у очевидцев. 21 августа в торговом центре «Горизонт» на улице Кижеватова в Пензе скончался 74-летний мужчина.

25 октября 2022 года на улице Антонова пожилой женщине внезапно стало плохо, она умерла на месте.