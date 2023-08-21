Пожилой мужчина скончался на глазах посетителей ТЦ «Горизонт»

21.08.2023 | 17:35

В понедельник, 21 августа, на улице Кижеватова в Пензе произошла трагедия. В ТЦ «Горизонт» умер один из посетителей.

«В ТЦ «Горизонт» скончался человек в хлебном отделе. На кассе сказали, что от сердечного приступа», - сообщил очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Трагедию прокомментировали в УМВД России по Пензенской области. Сигнал о ней поступил в 14:30.

«В магазине при свидетелях упал и скончался житель Пензы 1949 года рождения», - пояснили в ведомстве.

Материалы проверки будут переданы в региональное управление Следственного комитета России.