В Пензе мужчину госпитализировали после жесткого ДТП на улице Рябова

06.09.2023 | 11:41

Во вторник, 5 сентября, на улице Рябова в Пензе произошла жесткая авария с участием Mercedes-Benz и «Лады-Приоры».

По предварительным данным, ДТП случилось в 23:20 около дома № 10а. Иномаркой управлял 20-летний мужчина, за рулем отечественной машины был 19-летний водитель.

В результате происшествия 22-летний пассажир «Лады-Приоры» получил травмы и был госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель этой машины и 28-летний мужчина, также находившийся в салоне, были отпущены после оказания медицинской помощи.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.