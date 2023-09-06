В Пензе мужчину госпитализировали после жесткого ДТП на улице Рябова

Во вторник, 5 сентября, на улице Рябова в Пензе произошла жесткая авария с участием Mercedes-Benz и «Лады-Приоры».
По предварительным данным, ДТП случилось в 23:20 около дома № 10а. Иномаркой управлял 20-летний мужчина, за рулем отечественной машины был 19-летний водитель.
В результате происшествия 22-летний пассажир «Лады-Приоры» получил травмы и был госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Водитель этой машины и 28-летний мужчина, также находившийся в салоне, были отпущены после оказания медицинской помощи.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
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