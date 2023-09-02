В Пензе водитель легковой машины не смог проскочить перед грузовиком

02.09.2023 | 13:17

В субботу, 2 сентября, в 12:04 в пензенском микрорайоне Гидрострой случилось дорожно-транспортное происшествие. Его зафиксировал видеорегистратор, установленный на проезжавшем мимо автомобиле.

Все произошло возле торгового центра «Слава» на пересечении улицы Терновского и дороги Пенза – Шемышейка. На этом участке сейчас идет реконструкция дорожного полотна, в связи с чем движение транспорта и пешеходов затруднено.

Кадры с места событий размещены в соцсети «ВКонтакте».

На них видно, что по главной дороге со стороны аэропорта движется грузовая «Газель». Неожиданно ей наперерез выезжает легковой автомобиль, водитель которого, по всей видимости, решил проскочить перед грузовиком. Но расчет не оправдался: легковушка получила удар в левый бок.

Судя по записи, люди в аварии не пострадали.