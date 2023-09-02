В День знаний школьник попал в больницу после наезда машины

02.09.2023 | 15:20

В пятницу, 1 сентября, в Пензе школьник оказался под колесами автомобиля.

По предварительным данным, в 13:50 у дома № 33 на улице 65-летия Победы 44-летний водитель автомобиля Range Rover наехал на 13-летнего мальчика.

Юного пешехода госпитализировали с травмами. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Двумя днями раньше, 30 августа, в Пензенской области случились два ДТП с участием юных пешеходов: в Шемышейке на улице Советской 18-летний мотоциклист сбил 6-летнего мальчика, а в Пензе на улице Бакунина 40-летняя женщина на Kia Rio наехала на 8-летнего ребенка.

Оба мальчика получили были госпитализированы с телесными повреждениями.

В преддверии учебного года сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям области с просьбой напомнить детям элементарные правила поведения на дороге. За летние каникулы школьники отвыкли от интенсивного городского движения и забыли основы безопасности. А водителям в первой половине сентября придется быть бдительнее и до минимума снижать скорость возле учебных учреждений, во дворах и при подъезде к переходам.