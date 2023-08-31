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Происшествия

В Пензенской области два ребенка 5 и 8 лет попали под колеса машин

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Вечером в среду, 30 августа, в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием маленьких пешеходов.

Первая авария была в Шемышейке. По предварительным данным, в 18:40 рядом с домом № 34 на улице Советской 18-летний водитель мотоцикла «Восход-3М» сбил мальчика 2017 года рождения.

Второе ДТП было в Пензе. В 19:00 около дома № 132 на улице Бакунина 40-летняя женщина на Kia Rio сбила 8-летнего ребенка.

Оба мальчика получили травмы, им потребовалась госпитализация.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварий, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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