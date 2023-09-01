На улице Окружной в ДТП попал автомобиль скорой помощи

Днем в пятницу, 1 сентября, на улице Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля и грузовика.
В 15:30 напротив дома № 78 на улице Мира столкнулись КамАЗ, груженный щебнем, и УАЗ с маркировкой скорой медицинской помощи.
Первый автомобиль врезался в заднюю часть второго на крайней правой полосе движения в направлении СЗК «Дизель-Арена».
Никто из водителей не пострадал.
Транспортные средства получили незначительные механические повреждения в виде разбившегося стекла.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀