На улице Окружной в ДТП попал автомобиль скорой помощи

01.09.2023 | 15:50

Днем в пятницу, 1 сентября, на улице Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля и грузовика.

В 15:30 напротив дома № 78 на улице Мира столкнулись КамАЗ, груженный щебнем, и УАЗ с маркировкой скорой медицинской помощи.

Первый автомобиль врезался в заднюю часть второго на крайней правой полосе движения в направлении СЗК «Дизель-Арена».

Никто из водителей не пострадал.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения в виде разбившегося стекла.