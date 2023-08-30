В Кузнецком районе в ДТП пострадали двое взрослых, подросток и девочка

30.08.2023 | 15:06

Во вторник, 29 августа, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров автотранспорта.

По предварительным данным, в 22:25 на 739-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и Kia Ceed.

Отечественным автомобилем управлял 32-летний мужчина, иномаркой – 41-летний водитель.

С места происшествия скорая помощь увезла четырех человек, получивших травмы: водителя «Приоры» и трех пассажиров Kia Ceed – 39-летнюю женщину, 16-летнего подростка и 12-летнюю девочку. Все четверо пострадавших были госпитализированы.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.