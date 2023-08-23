В Никольске пенсионер ушел в лес на прогулку и пропал

23.08.2023 | 18:06

Волонтеры и родственники разыскивают 70-летнего жителя Никольска Василия Ивановича Макарова. 21 августа пенсионер ушел из дома на прогулку в лес и не вернулся.

О поисках пожилого мужчины на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 23 августа, сообщили участники пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Василия Макарова 170 сантиметров, телосложение худощавое. У пенсионера голубые глаза и седые волосы.

В день исчезновения на никольчанине были синяя рубашка в клетку, темно-серые брюки, бежевые кроссовки. С собой он взял коричневую трость.

По словам волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.