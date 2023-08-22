В Пачелмском районе в водоеме обнаружили тело мужчины

22.08.2023 | 11:21

В Пачелмском районе выясняют обстоятельства гибели 36-летнего мужчины. Его тело нашли в водоеме рядом с селом Порошино.

Установлено, что днем 20 августа мужчина в компании отдыхал на берегу и употреблял спиртное. В какой-то момент он решил искупаться, вошел в воду и в итоге пропал из поля зрения товарищей.

Обеспокоенные, те начали искать приятеля, однако результата это не дало. На следующий день мать пропавшего обратилась в полицию с заявлением.

Тело утонувшего обнаружили водолазы 21 августа.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводят проверку.