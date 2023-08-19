В Пензенской области младенец и дошкольница попали в ДТП

19.08.2023 | 11:35

Поздним вечером пятницы, 18 августа, в Бессоновском районе случилось ДТП, участниками которого стали дети.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 23:50 на 405-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород – Саратов столкнулись Lada XRAY, которой управляла 49-летняя женщина, и Hyundai Creta, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Водитель отечественного автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

В салоне Lada XRAY находились еще три человека: 41-летняя женщина, 6-летняя девочка и мальчик, родившийся в этом году. Их после оказания медицинской помощи отпустили.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.