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Происшествия

В Кузнецком районе микроавтобус с детьми попал в крупное ДТП

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В Кузнецком районе в массовом ДТП пострадали четверо детей. Авария случилась в среду, 16 августа, на 762-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».

Участниками стали три автомобиля: большегруз Isuzu под управлением 36-летнего мужчины, внедорожник Toyota с 51-летним водителем за рулем и микроавтобус Mercedes-Benz с 33-летним шофером. По предварительным данным, столкновение произошло в 12:50.

В результате ДТП водители Mercedes-Benz и Toyota, а также 50-летняя пассажирка внедорожника были отпущены после осмотра врачей.

Четверо юных пассажиров микроавтобуса - два мальчика (6 и 10 лет) и две девочки (6 и 11 лет) получили травмы и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их также отпустили.

«Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео УГИБДД УМВД по Пензенской области
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