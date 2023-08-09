Водитель Lada Granta сбил двух женщин на улице Луначарского

Во вторник, 8 августа, на улице Луначарского в Пензе сбили одновременно двух пешеходов. Это случилось поздно вечером, в 22:40, в районе автовокзала.
В сети появилась фотография с места аварии. Судя по ней, ДТП произошло рядом с остановкой общественного транспорта.
Женщин сбил 31-летний водитель автомобиля Lada Granta, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавших. Одну из них, 47-летнюю, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Вторую женщину, 31-летнюю, после оказания медицинской помощи отпустили.
По факту случившегося проводится проверка.
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