Водитель Lada Granta сбил двух женщин на улице Луначарского

09.08.2023 | 09:53

Во вторник, 8 августа, на улице Луначарского в Пензе сбили одновременно двух пешеходов. Это случилось поздно вечером, в 22:40, в районе автовокзала.

В сети появилась фотография с места аварии. Судя по ней, ДТП произошло рядом с остановкой общественного транспорта.

Женщин сбил 31-летний водитель автомобиля Lada Granta, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавших. Одну из них, 47-летнюю, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Вторую женщину, 31-летнюю, после оказания медицинской помощи отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.