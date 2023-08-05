В частном секторе Пензы в ДТП попали семь человек

05.08.2023 | 10:11

Вечером пятницы, 4 августа, в микрорайоне Веселовка в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали семь человек.

Видео с места событий появилось в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что два автомобиля после столкновения получили значительные повреждения.

Также на кадрах запечатлены машины ГИБДД и скорой помощи. Медики осматривают пострадавших.

Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В 19:15 в районе улицы Зеленодольской и дома № 2 на улице Основной столкнулись Mazda CX-5, которой управлял 41-летний мужчина, и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 28-летний водитель.

В автомобиле Mazda сидели 12-летняя девочка и женщина 37 лет. В салоне Hyundai пассажирами были две женщины, 27 и 28 лет, и 29-летний мужчина.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела обоих водителей и всех пассажиров. Серьезных травм никто из них не получил. Все участники дорожного инцидента были отпущены.