Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской

Происшествия

Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской
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В Пензе проводят проверку после ЧП на улице Московской, случившегося 15 сентября. На двух девушек упала облицовка со здания № 60.

Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской

Горожанки получили ушибы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание здания», - сообщили в региональном СУ СКР.

Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской

После проверки примут процессуальное решение.

В областной прокуратуре добавили, что здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской

Надзорное ведомство контролирует ход проверки по факту ЧП.

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