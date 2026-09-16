Следователи проводят проверку после ЧП с девушками на Московской

В Пензе проводят проверку после ЧП на улице Московской, случившегося 15 сентября. На двух девушек упала облицовка со здания № 60.
Горожанки получили ушибы.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание здания», - сообщили в региональном СУ СКР.
После проверки примут процессуальное решение.
В областной прокуратуре добавили, что здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Надзорное ведомство контролирует ход проверки по факту ЧП.