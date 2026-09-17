На ул. Луначарского велосипедист сбил пенсионерку и скрылся

Происшествия

На ул. Луначарского велосипедист сбил пенсионерку и скрылся
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В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 августа на улице Луначарского.

По предварительным данным, в 14:00 напротив дома № 28, в районе ТЦ «Стрела», неустановленный велосипедист сбил 73-летнюю женщину и скрылся.

Пенсионерка получила травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в Пензе также разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 25 августа на улице Мира. Там неизвестный велосипедист сбил 55-летнюю женщину.

Кроме того, ведется поиск очевидцев аналогичного ДТП, случившегося на улице Плеханова 3 сентября.

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