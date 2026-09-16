В Каменском районе в ДТП с автобусом пострадали 4 человека

Утром в среду, 16 сентября, на трассе в Каменском районе случилось ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

По предварительным данным, в 6:00 на 8-м километре дороги Каменка - Дмитриевка - М-5 56-летний водитель автобуса не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части.

В ДТП пострадали водитель и 3 его пассажира: мужчины 1974 и 1991 года рождения и молодой человек 2002-го.

Шофера госпитализировали. Его пассажиров медики отпустили после оказания помощи.

По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, сообщили в областной ГАИ.