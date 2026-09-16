В Пензе ищут свидетелей ДТП с велосипедистом на ул. Бекешской

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 26 августа на улице Бекешской (Райки).

По предварительным данным, в 21:15 напротив дома № 58 водитель автомобиля Mercedes-Benz (мужчина) сбил неустановленного велосипедиста.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в Пензе также разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 25 августа на улице Мира. Там неизвестный велосипедист сбил 55-летнюю женщину.

Кроме того, ведется поиск очевидцев аналогичного ДТП, случившегося на улице Плеханова 3 сентября.