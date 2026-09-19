Под Чаадаевкой мужчина пострадал при столкновении грузовиков

Происшествия

Под Чаадаевкой мужчина пострадал при столкновении грузовиков
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В Городищенском районе на трассе М-5 случилось ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один человек пострадал.

Авария произошла в 12:40 пятницы, 18 сентября, на 710-м километре дороги (под селом Чаадаевка). Столкнулись КамАЗ с 46-летним мужчиной за рулем и Sitrak с 58-летним водителем.

В аварии пострадал 50-летний пассажир китайского большегруза. По словам очевидцев, он получил множественные переломы. Мужчину госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Спасске, на 472-м километре трассы М-5. Днем 18 сентября при столкновении с ВАЗ-2115 погиб 26-летний водитель мопеда.

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