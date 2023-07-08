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Происшествия

В Спасске в водоеме нашли тело 52-летнего мужчины

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В Спасске следователи разбираются в обстоятельствах гибели 52-летнего мужчины. 5 июля его тело нашли в водоеме, расположенном рядом с улицей Пацаева.

При первоначальном осмотре на погибшем не нашли следов, указывающих на криминальный характер происшествия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

5 июля во время рыбалки на Сурском водохранилище утонул 31-летний мужчина. Он приехал отдохнуть в компании, около 23:00 отправился купать и не вынырнул.

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